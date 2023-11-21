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Зеленский приказал отменить тревоги из-за МиГ-31К. ВСУ: Ищем решение, вопрос безопасности

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 12:34
Зеленский приказал отменить тревоги из-за МиГ-31К. ВСУ: Ищем решение, вопрос безопасности - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что профильные ведомства ищут решение вопроса длительных воздушных тревог из-за полетов истребителей МиГ-31К. Об этом он сообщил на брифинге в Укринформе.

По его словам, министерства и ведомства ведут работу над вопросом тревог из-за МиГ-31К. 

"Это непросто, вопрос в ответственности, безопасности и человеческой жизни. Нужно найти удовлетворительный механизм", — сказал Игнат.

Он отметил, что длительные полеты МиГ-31К блокируют жизнедеятельность страны, а поэтому это волнует общество.

"Будем информировать и готовить решение", — подчеркнул военный.

Президент Владимир Зеленский 17 ноября поручил разработать решение, с помощью которого удастся минимизировать потери из-за длительных тревог, вызванных вылетами российских носителей "Кинжалов".

В ноябре воздушные тревоги по всей Украине звучали дольше и чаще из-за отработки дозаправки в воздухе российских истребителей МиГ-31К.

На LIGA.net вышел большой текст: реально ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы тренировочные полеты российских носителей "Кинжалов" не останавливали Украину на несколько часов.

СПРАВКА. Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз во время взлета российского МиГ-31К, способного нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более продолжительными, поскольку страна-террорист отработала дозаправку этих самолетов в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытие учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты, стали более длительными.

"Кинжал" – российская аэробалистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
  • В Воздушных силах объяснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, потому что пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Затем тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часа, поскольку оккупанты выполняли учебные полеты.
  • Президент говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.
  • Зеленский заявил, что география сотрудничества Украины по противовоздушной обороне "очень широкая", возможности украинского ПВО увеличиваются, но еще много работы.

Читайте также: Зеленский о тревогах от МиГ-31К: Уровень ПВО и готовность дают осовременить реагирование

Дмитрий Гриниченко
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воздушная тревогаКинжалвойнавоздушные силыЮрий ИгнатМиГ-31К

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