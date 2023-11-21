Зеленский приказал отменить тревоги из-за МиГ-31К. ВСУ: Ищем решение, вопрос безопасности
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что профильные ведомства ищут решение вопроса длительных воздушных тревог из-за полетов истребителей МиГ-31К. Об этом он сообщил на брифинге в Укринформе.
По его словам, министерства и ведомства ведут работу над вопросом тревог из-за МиГ-31К.
"Это непросто, вопрос в ответственности, безопасности и человеческой жизни. Нужно найти удовлетворительный механизм", — сказал Игнат.
Он отметил, что длительные полеты МиГ-31К блокируют жизнедеятельность страны, а поэтому это волнует общество.
"Будем информировать и готовить решение", — подчеркнул военный.
Президент Владимир Зеленский 17 ноября поручил разработать решение, с помощью которого удастся минимизировать потери из-за длительных тревог, вызванных вылетами российских носителей "Кинжалов".
В ноябре воздушные тревоги по всей Украине звучали дольше и чаще из-за отработки дозаправки в воздухе российских истребителей МиГ-31К.
На LIGA.net вышел большой текст: реально ли разделить воздушные тревоги по степени угрозы, чтобы тренировочные полеты российских носителей "Кинжалов" не останавливали Украину на несколько часов.
"Кинжал" – российская аэробалистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
- В Воздушных силах объяснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, потому что пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Затем тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часа, поскольку оккупанты выполняли учебные полеты.
- Президент говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.
- Зеленский заявил, что география сотрудничества Украины по противовоздушной обороне "очень широкая", возможности украинского ПВО увеличиваются, но еще много работы.
Читайте также: Зеленский о тревогах от МиГ-31К: Уровень ПВО и готовность дают осовременить реагирование
Комментарии