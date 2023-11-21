Зеленський наказав скасувати тривоги через МіГ-31К. ЗСУ: Шукаємо рішення, питання безпеки

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що профільні відомства шукають розв'язання питання тривалих повітряних тривог через польоти винищувачів МіГ-31К. Про це він повідомив на брифінгу в Укрінформі.

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За його словами, міністерства та відомства ведуть роботу над питанням тривог через МіГ-31К.

"Це непросто, питання у відповідальності, безпеці та людському житті. Потрібно знайти задовільний механізм", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що тривалі польоти МіГ-31К блокують життєдіяльність країни, а тому це турбує суспільство.

"Інформуватимемо і готуватимемо рішення", — підкреслив військовий.

Президент Володимир Зеленський 17 листопада доручив розробити рішення, за допомогою якого вдасться мінімізувати втрати через тривалі тривоги, спричинені вильотами російських носіїв "Кинджалів".

У листопаді повітряні тривоги у всій Україні лунали довше і частіше через відпрацювання дозаправлення у повітрі російських винищувачів МіГ-31К.

На LIGA.net вийшов великий текст: чи реально розділити повітряні тривоги за рівнем загрози, щоб тренувальні польоти російських носіїв "Кинджалів" не зупиняли Україну на кілька годин.

ДОВІДКА. Тривога на всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, здатного нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". В останні тижні польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків у повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси та інші цивільні об'єкти,



"Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг. Тривога на всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, здатного нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". В останні тижні польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків у повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси та інші цивільні об'єкти, стали тривалішими "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

У Повітряних силах пояснили, що раніше винищувачі РФ часто злітали приблизно на 20 хвилин, тому що пілоти відпрацьовували зльоти та посадки. Потім тривоги через їхні злети збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.

Президент казав, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.

Зеленський заявив, що географія співпраці України щодо протиповітряної оборони "дуже широка", можливості української ППО збільшуються, але ще багато роботи.

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