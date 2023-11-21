RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський наказав скасувати тривоги через МіГ-31К. ЗСУ: Шукаємо рішення, питання безпеки

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 12:34
Зеленський наказав скасувати тривоги через МіГ-31К. ЗСУ: Шукаємо рішення, питання безпеки - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що профільні відомства шукають розв'язання питання тривалих повітряних тривог через польоти винищувачів МіГ-31К. Про це він повідомив на брифінгу в Укрінформі.

За його словами, міністерства та відомства ведуть роботу над питанням тривог через МіГ-31К.

"Це непросто, питання у відповідальності, безпеці та людському житті. Потрібно знайти задовільний механізм", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що тривалі польоти МіГ-31К блокують життєдіяльність країни, а тому це турбує суспільство.

"Інформуватимемо і готуватимемо рішення", — підкреслив військовий.

Президент Володимир Зеленський 17 листопада доручив розробити рішення, за допомогою якого вдасться мінімізувати втрати через тривалі тривоги, спричинені вильотами російських носіїв "Кинджалів".

У листопаді повітряні тривоги у всій Україні лунали довше і частіше через відпрацювання дозаправлення у повітрі російських винищувачів МіГ-31К.

На LIGA.net вийшов великий текст: чи реально розділити повітряні тривоги за рівнем загрози, щоб тренувальні польоти російських носіїв "Кинджалів" не зупиняли Україну на кілька годин.

ДОВІДКА. Тривога на всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, здатного нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". В останні тижні польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків у повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси та інші цивільні об'єкти, стали тривалішими.

"Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.
  • У Повітряних силах пояснили, що раніше винищувачі РФ часто злітали приблизно на 20 хвилин, тому що пілоти відпрацьовували зльоти та посадки. Потім тривоги через їхні злети збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.
  • Президент казав, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.
  • Зеленський заявив, що географія співпраці України щодо протиповітряної оборони "дуже широка", можливості української ППО збільшуються, але ще багато роботи.

Читайте також: Зеленський про тривоги від МіГ-31К: Рівень ППО та готовність дають осучаснити реагування

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиповітряна тривогакинджалЮрій ІгнатМіГ-31К

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 