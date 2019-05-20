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20.05.2019, 23:24

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Соответстсующий указ президента подписан и опубликован

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Соответстсующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

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Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины - высшая должность в ВСУ, которую, согласно Конституции, занимает президент страны. В Украине эта должность впервые была введена в 1992 году.

Сегодня, 20 мая, Зеленский получил всю полноту президентской власти, после чего принял решение распустить Раду, а Кабмину предложил подать в отставку.

LIGA.net вела текстовую трансляцию церемонии инаугурации Зеленского и сделала подборку реакции соцсетей на это мероприятие.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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