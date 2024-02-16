Зеленский об Авдеевке: Задача военного командования — делать все, чтобы защитить людей

Владимир Зеленский (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача украинского командования в Авдеевке — сохранить жизни военных. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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По его словам, ожесточенные бои за Авдеевку продолжаются уже не первый день, а украинские воины защищает стратегические пути и логистические артерии, которые могут привести к дальнейшему продвижению россиян.

"Мы помним, что делает Россия с нашими городами и селами", — сказал Зеленский.

Он отметил, что детально понимает ситуацию и контактирует с военным руководством.

"Я не стану говорить, какие они новые подходы применяют, их задача — делать все, чтобы защитить наших людей. Главный сигнал от меня — наши военные — самое главное что у нас есть, это наше главное оружие", — заявил глава государства.

Ранее командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

В Авдеевке есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны имеют возможности прорывать его и успешно это делают.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

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