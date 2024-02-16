Зеленський про Авдіївку: Завдання військового командування — робити все, щоб захистити людей

Володимир Зеленський (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання українського командування в Авдіївці — зберегти життя військових. Про це він повідомив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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За його словами, запеклі бої за Авдіївку тривають уже не перший день, а українські воїни захищають стратегічні шляхи та логістичні артерії, які можуть призвести до подальшого просування росіян.

"Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками та селами", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що детально розуміє ситуацію та контактує з військовим керівництвом.

"Я не говоритиму, які вони нові підходи застосовують, їхнє завдання — робити все, щоб захистити наших людей. Головний сигнал від мене — наші військові — найголовніше, що у нас є, це наша головна зброя", — заявив глава держави.

Раніше командувач Силами оборони Таврійського спрямування Олександр Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

В Авдіївці є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

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