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Зеленский провел кадровые назначения. Послы в Дании и Чили, уволен представитель в Греции

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 22:20
Зеленский провел кадровые назначения. Послы в Дании и Чили, уволен представитель в Греции - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил новых послов в Дании и Чили, а также уволил представителя в Греции. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Новыми послами в Дании и Чили стали Андрей Яневский и Юрий Дюдин.

Предшественником Яневского в Копенгагене был Михаил Выдойник.

Также глава государства уволил посла в Греции Сергея Шутенко и постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка.

  • 11 октября Норвегия, Швеция и Дания заявили, что начнут совместно закупать артиллерийские боеприпасы для Украины, поставки ожидаются в следующем году.
  • 26 октября министерство обороны Дании объявило новый пакет военной помощи Украине на сумму $522 млн. 
  • Дания собирается расширить коалицию по отправке Украине истребителей F-16 – премьер страны.

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Дмитрий Гриниченко
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