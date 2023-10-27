Зеленский провел кадровые назначения. Послы в Дании и Чили, уволен представитель в Греции
27.10.2023, 22:20
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский назначил новых послов в Дании и Чили, а также уволил представителя в Греции. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Новыми послами в Дании и Чили стали Андрей Яневский и Юрий Дюдин.
Предшественником Яневского в Копенгагене был Михаил Выдойник.
Также глава государства уволил посла в Греции Сергея Шутенко и постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка.
- 11 октября Норвегия, Швеция и Дания заявили, что начнут совместно закупать артиллерийские боеприпасы для Украины, поставки ожидаются в следующем году.
- 26 октября министерство обороны Дании объявило новый пакет военной помощи Украине на сумму $522 млн.
- Дания собирается расширить коалицию по отправке Украине истребителей F-16 – премьер страны.
Читайте также: Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии