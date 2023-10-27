Зеленський провів кадрові призначення. Нові посли в Данії та Чилі, звільнений представник у Греції

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів у Данії та Чилі, а також звільнив представника у Греції. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

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Новими послами в Данії та Чилі стали Андрій Яневський та Юрій Дюдін.

Попередником Яневського у Копенгагені був Михайло Видойник.

Також глава держави звільнив посла у Греції Сергія Шутенка та постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.

11 жовтня Норвегія, Швеція та Данія заявили, що почнуть спільно закуповувати артилерійські боєприпаси для України, постачання очікуються наступного року.

26 жовтня міністерство оборони Данії оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $522 млн.

Данія збирається розширити коаліцію щодо відправки Україні винищувачів F-16 – прем'єр країни.

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