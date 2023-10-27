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Зеленський провів кадрові призначення. Нові посли в Данії та Чилі, звільнений представник у Греції

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 22:20
Зеленський провів кадрові призначення. Нові посли в Данії та Чилі, звільнений представник у Греції - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів у Данії та Чилі, а також звільнив представника у Греції. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

Новими послами в Данії та Чилі стали Андрій Яневський та Юрій Дюдін.

Попередником Яневського у Копенгагені був Михайло Видойник.

Також глава держави звільнив посла у Греції Сергія Шутенка та постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.

  • 11 жовтня Норвегія, Швеція та Данія заявили, що почнуть спільно закуповувати артилерійські боєприпаси для України, постачання очікуються наступного року.
  • 26 жовтня міністерство оборони Данії оголосило новий пакет військової допомоги Україні на суму $522 млн.
  • Данія збирається розширити коаліцію щодо відправки Україні винищувачів F-16 – прем'єр країни.

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Дмитро Гриниченко
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