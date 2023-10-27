Зеленський провів кадрові призначення. Нові посли в Данії та Чилі, звільнений представник у Греції
27.10.2023, 22:20
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський призначив нових послів у Данії та Чилі, а також звільнив представника у Греції. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.
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Новими послами в Данії та Чилі стали Андрій Яневський та Юрій Дюдін.
Попередником Яневського у Копенгагені був Михайло Видойник.
Також глава держави звільнив посла у Греції Сергія Шутенка та постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.
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