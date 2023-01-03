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Зеленский провел первое в 2023-м заседание Ставки: Буданов доложил о вероятных планах РФ

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03.01.2023, 12:55
Зеленский провел первое в 2023-м заседание Ставки: Буданов доложил о вероятных планах РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский провел первое в новом году заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вероятные планы россиян на ближайший период, ситуация на разных участках фронта и вопросы зарплат и премий для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об обстановке по основным направлениям фронта.

О возможных шагах россиян в ближайший период говорилось в докладе начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

"Еще и еще раз проработали вопросы обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих. Делаем все, чтобы 2023 год стал годом победы", – заявил Зеленский.

  • 27 декабря на заседании Ставки обсуждались Бахмут и Кременная, а также участники актуализировали план действий Сил обороны на 2023 год. 
  • 30 декабря на Ставке были рассмотрены вопросы совершенствования противовоздушной обороны, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ставка верховный главнокомандующий
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