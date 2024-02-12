Зеленский провел Ставку: акцент на содействии производителям РЭБ, групп ПВО будет больше

На Ставке присутствовали новый главнокомандующий ВСУ Сырский и начальник Генштаба Баргилевич вместе с командующими по направлениям

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего с участием новых военных командующих. Он отметил, что на Ставке был подробный отчет по защите критической инфраструктуры и доклад об обеспечении всех украинских подразделений снарядами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава государства.

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Президент отметил, что заслушал подробный отчет по защите критической инфраструктуры.

"Чтобы добавить больше защиты, добавляем больше сил, больше возможностей нашим мобильным огневым группам. Увеличим и количество таких групп", – отметил он.

Также Зеленский отметил, что был на Ставке и доклад об обеспечении всех украинских подразделений: снаряды, дроны, средства радиоэлектронной борьбы.

"Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия – на всех уровнях: и на центральном, от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал", – подчеркнул президент.

На Ставке присутствовали новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич вместе с командующими по направлениям, которые доложили о ситуации на фронте.

По словам Зеленского, на сегодняшней Ставке он заслушал доклады о ситуации на фронте от новых военных командующих. Отдельный доклад был по действиям на юге, в частности в Херсонской области.

11 января Зеленский заявил, что в течение двух первых месяцев 2024 года украинские силы ПВО сбили уже 359 "шахедов". Он подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы больше украинских регионов получили защитные системы радиоэлектронной борьбы.

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