Зеленський провів Ставку: акцент на сприянні виробникам РЕБ, мобільних груп ППО побільшає

На Ставці були присутні новий головнокомандувач ЗСУ Сирський та начальник Генштабу Баргилевич разом з командувачами за напрямками

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача за участю нових військових командувачів. Він наголосив, що на Ставці був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури та доповідь про забезпечення всіх українських підрозділів снарядами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив глава держави.

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Президент зазначив, що заслухав детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури.

"Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп", — зазначив він.

Також Зеленський наголосив, що була на Ставці й доповідь про забезпечення всіх українських підрозділів: снаряди, дрони, засоби радіоелектронної боротьби.

"Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння — на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", — наголосив президент.

На Ставці були присутні новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом з командувачами за напрямками, які доповіли про ситуації на фронті.

За словами Зеленського, на сьогоднішній Ставці він заслухав доповіді щодо ситуації на фронті від нових військових командувачів. Окрема доповідь була щодо дій на півдні, зокрема в Херсонській області.

11 січня Зеленський заявив, що впродовж двох перших місяців 2024 року українські сили ППО збили вже 359 "шахедів". Він наголосив, що Україна працює над тим, щоб більше українських регіонів отримали захисні системи радіоелектронної боротьби.

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