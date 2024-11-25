Зеленский провел Ставку: обсудили восстановление и защиту критических объектов

Был доклад военных о прикрытии объектов критической инфраструктуры с неба

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 25 ноября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали вопросы восстановления и защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Зеленский заслушал доклады представителей Министерства энергетики и Нафтогаза, а также всех ключевых участников отрасли. В частности, обсуждали ход восстановления после российских обстрелов 17 ноября и последующую защиту всех критических объектов.

"Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и т.д. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности для бизнеса", – отметил президент.

Глава государства уточнил, что был доклад Воздушных сил Вооруженных Сил Украины о прикрытии объектов критической инфраструктуры с неба. По его словам, Украина берет наиболее эффективный опыт эшелонирования средств противовоздушной обороны и распространяет его на другие регионы.

Также были доклады Министерства обороны по контрактованию и авансированию для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов, итоги за 2024 год и планирование на 2025-й.