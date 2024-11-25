Зеленський провів Ставку: обговорили відновлення та захист критичних об’єктів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 25 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювали питання відновлення та захисту об’єктів критичної інфраструктури. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

Зеленський заслухав доповіді представників Міністерства енергетики та Нафтогазу, а також всіх ключових учасників галузі. Зокрема, обговорювали перебіг відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів.

"Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема для бізнесу", – зазначив президент.

Глава держави уточнив, що була доповідь Повітряних сил Збройних Сил України щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба. За його словами, Україна бере найефективніший досвід ешелонування засобів протиповітряної оборони та поширює його на інші регіони.

Також були доповіді Міністерства оборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025-й.