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Зеленский провел Ставку: Обсуждали стратегическое видение освобождения территорий Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 15:52
Зеленский провел Ставку: Обсуждали стратегическое видение освобождения территорий Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, на заседании обсуждалось "стратегическое видение деоккупации территорий и конкретные шаги по его воплощению, а также уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий".
Он отметил, что участники поднимали вопрос военного бюджета на следующий год — акцент на самодостаточности Украины в снарядах, ракетах, дронах и бронетехнике. 
Командующие направлений доложили о ситуациях на фронте в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Мелитополя и левого берега Херсонской области. 

"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки. Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы. Работа продолжается", — заявил глава государства.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнанаступлениеСтавка Верховного Главнокомандующего

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