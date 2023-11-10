Зеленский провел Ставку: Обсуждали стратегическое видение освобождения территорий Украины

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании обсуждалось "стратегическое видение деоккупации территорий и конкретные шаги по его воплощению, а также уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий".

Он отметил, что участники поднимали вопрос военного бюджета на следующий год — акцент на самодостаточности Украины в снарядах, ракетах, дронах и бронетехнике.

Командующие направлений доложили о ситуациях на фронте в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Мелитополя и левого берега Херсонской области.



"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки. Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы. Работа продолжается", — заявил глава государства.

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