Зеленский провел Ставку: Обсуждали стратегическое видение освобождения территорий Украины
10.11.2023, 15:52
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, на заседании обсуждалось "стратегическое видение деоккупации территорий и конкретные шаги по его воплощению, а также уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий".
Он отметил, что участники поднимали вопрос военного бюджета на следующий год — акцент на самодостаточности Украины в снарядах, ракетах, дронах и бронетехнике.
Командующие направлений доложили о ситуациях на фронте в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Мелитополя и левого берега Херсонской области.
"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки. Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы. Работа продолжается", — заявил глава государства.
- Бундесвер: Россия, пожалуй, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина.
- Авдеевка. ВСУ: Россияне пытаются "ловить на живца" нашу артиллерию. Город в полуокружении.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
Читайте также: Зеленский сказал, что потери ВСУ в пять раз меньше. Залужный говорил о 150 000 убитых россиянах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии