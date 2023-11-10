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Зеленський провів Ставку: Обговорювали стратегічне бачення визволення територій України

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 15:52
Зеленський провів Ставку: Обговорювали стратегічне бачення визволення територій України - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, на засіданні обговорювалося "стратегічне бачення деокупації територій та конкретні кроки щодо його втілення, а також уточнення всіх планів та розрахунків щодо продовження активних дій".
Він зазначив, що учасники порушували питання військового бюджету на наступний рік — акцент на самодостатності України у снарядах, ракетах, дронах та бронетехніці.
Командувачі напрямків доповіли про ситуації на фронті у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мелітополя та лівого берега Херсонської області.

"Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде посилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки. Окрема доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. Робота триває", — заявив глава держави.

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Дмитро Гриниченко
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