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Зеленский встретился с главой Пентагона в Киеве – видео

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19.10.2021, 18:02
Зеленский встретился с главой Пентагона в Киеве – видео - Фото
Ллойд Остин (Фото: Evelyn Hockstein/EPA)
дополнено

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом глава Пентагона написал на своей странице в Twitter.

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"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве", – говорится в сообщении Остина.

Министр заявил, что США вместе с союзниками продолжат поддерживать право Украины осуществлять собственную внешнюю политику без постороннего влияния.

ДОПОЛНЕНО В 18:42. Как сообщает пресс-служба Зеленского, во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Зеленского в США.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", – подчеркнул Зеленский и выразил благодарность американской стороне за материально-техническую помощь.

Зеленский и Остин обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей.

Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке.

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.

Во время встречи Зеленский и Остин затронули также вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

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Елизавета Кумбер
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