Зеленский встретился с главой Пентагона в Киеве – видео

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Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом глава Пентагона написал на своей странице в Twitter.

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"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве", – говорится в сообщении Остина.

Министр заявил, что США вместе с союзниками продолжат поддерживать право Украины осуществлять собственную внешнюю политику без постороннего влияния.

My sincere thanks to President ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (SecDef) October 19, 2021

ДОПОЛНЕНО В 18:42. Как сообщает пресс-служба Зеленского, во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Зеленского в США.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", – подчеркнул Зеленский и выразил благодарность американской стороне за материально-техническую помощь.

Зеленский и Остин обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей.

Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке.

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.

Во время встречи Зеленский и Остин затронули также вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

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Елизавета Кумбер

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