Зеленский встретился с главой Пентагона в Киеве – видео

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом глава Пентагона написал на своей странице в Twitter.

"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве", – говорится в сообщении Остина.

Министр заявил, что США вместе с союзниками продолжат поддерживать право Украины осуществлять собственную внешнюю политику без постороннего влияния.

My sincere thanks to President ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH