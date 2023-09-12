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Зеленский провел закрытый военный кабинет. Темы — наступление ВСУ и подготовка к обороне

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 12:08
Зеленский провел закрытый военный кабинет. Темы — наступление ВСУ и подготовка к обороне - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел заседание военного комитета для узкого круга лиц. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, на заседании говорили только о фронте.

Были затронуты темы продолжения наступления Сил обороны, направления, прогнозы, обеспечение, вооружение и боеприпасы, собственное производство, а также информация разведок. 

Также участники обсудили подготовку к встречным действиям россиян — сооружение укреплений, усиление обороны на определенных участках, отчеты разведки и даты. 

  • Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
  • США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.
  • Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии. 

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнаразведканаступление
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