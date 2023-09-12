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Зеленський провів закритий військовий кабінет. Теми — наступ ЗСУ та підготовка до оборони

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 12:08
Зеленський провів закритий військовий кабінет. Теми — наступ ЗСУ та підготовка до оборони - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів засідання військового комітету для вузького кола осіб. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, на засіданні говорили лише про фронт.

Було порушено теми продовження наступу Сил оборони, напрямки, прогнози, забезпечення, озброєння та боєприпаси, власне виробництво, а також інформація розвідок.

Також учасники обговорили підготовку до зустрічних дій росіян — зведення укріплень, посилення оборони на певних ділянках, звіти розвідки та дати.

  • Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
  • США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.
  • Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї. 

Читайте також: Столтенберг: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили "другу армію в Україні"

Дмитро Гриниченко
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