Зеленський провів закритий військовий кабінет. Теми — наступ ЗСУ та підготовка до оборони

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів засідання військового комітету для вузького кола осіб. Про це він повідомив у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на засіданні говорили лише про фронт.

Було порушено теми продовження наступу Сил оборони, напрямки, прогнози, забезпечення, озброєння та боєприпаси, власне виробництво, а також інформація розвідок.

Також учасники обговорили підготовку до зустрічних дій росіян — зведення укріплень, посилення оборони на певних ділянках, звіти розвідки та дати.

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

Читайте також: Столтенберг: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили "другу армію в Україні"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.