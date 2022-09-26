Зеленский провел заседание Ставки — наметили планы по противодействию новому оружию РФ

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 26 сентября. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, в заседании приняли участие профильные министры и руководители силовых ведомств, которые задействованы в обороне Украины.

Был заслушан доклад об оперативной обстановке на фронте и приняты решения насчет действий, которые необходимы для освобождения всех временно оккупированных Россией территорий.

Он отметил, что важным моментом является то, чтобы военные, которые активно продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым.

Также участники заседания ставки наметили план противостояния новым типам оружия, которые применяет противник.

Ранее Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

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Дмитро Гриниченко

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