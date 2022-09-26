UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский провел заседание Ставки — наметили планы по противодействию новому оружию РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 12:31
Зеленский провел заседание Ставки — наметили планы по противодействию новому оружию РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 26 сентября. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в заседании приняли участие профильные министры и руководители силовых ведомств, которые задействованы в обороне Украины.

Был заслушан доклад об оперативной обстановке на фронте и приняты решения насчет действий, которые необходимы для освобождения всех временно оккупированных Россией территорий. 

Он отметил, что важным моментом является то, чтобы военные, которые активно продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым. 

Также участники заседания ставки наметили план противостояния новым типам оружия, которые применяет противник. 

  • Ранее Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.
  • 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
  • 23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

Читайте также: Подоляк о беспилотниках Shahed-136: Иран так и не смог понять, как подняться со дна 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война верховный главнокомандующий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 