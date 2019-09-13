Зеленский рассказал о деталях встречи с Коломойским

Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с украинским олигархом Игорем Коломойским они обсуждали отмену монополии и снижение коммунальных тарифов. Об этом президент заявил в комментарии журналистам.

"Честно, чтобы долго не говорить: все должны жить по правилам, монополий не будет - для всех, в том числе для господина Коломойского. И действительно, чтобы он способствовал тому, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", там очень много вопросов, снижались. Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок, и наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что он уверен в том, что Коломойский "его услышал".

Также президент подтвердил, что на встрече с олигархом обсуждался вопрос судьбы компании Центрэнерго.

10 сентября Зеленский на Банковой встретился с Коломойским: фото .

встретился с Коломойским: фото В Украину Коломойский вернулся 16 мая.

До того момента он отсутствовал в стране с июня 2017 года: в это время он жил в швейцарской Женеве, а с сентября 2018-го - в израильской Герцлии.

В июле Коломойский рассказал , что с Зеленским и Богданом общается нечасто, а государственные дела не обсуждает.

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