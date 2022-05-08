Зеленский: Разблокировать военным путем Мариуполь невозможно. Это выводы руководства армии
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может разблокировать Мариуполь, где на заводе Азовсталь остаются украинские военнослужащие, военным путем. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
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"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. У Украины нет такого тяжелого оружия. Это не мнения, это выводы руководства нашей армии", – сказал он.
Зеленский рассказал, что Украина пытается освободить военных с Азовстали дипломатическим путем, но Россия отказывается отпускать их, пока они не сложат оружие и не сдадутся в плен.
"Российская армия и политическое руководство РФ не хотят выпускать наших военных. Для помощи в этом вопросе были приглашены переговорщики из следующих стран: Турция, Израиль, Швейцария. Попробовали решить этот вопрос Французская Республика, а также Организация Объединенных Наций и представители Международного комитета Красного Креста. Россия меняет военных только пленных на пленных – это ответ России. Других ответов не существует", – сказал он.
Офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что плен будет означать для защитников Мариуполя смерть.
Он привел пример бойца Дана Звоника, которого в апреле русские оккупанты захватили в плен, а потом задушили, отправив матери фотографию мертвого сына.
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