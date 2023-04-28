Зеленский разрешил назначать военных на должности в Запорожской и Днепропетровской ОВА
28.04.2023, 17:07
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Президент Владимир Зеленский подписал указ о возможности назначения действующих военнослужащих на руководящие должности в Запорожской и Днепропетровской облгосадминистрациях. Указ от 28 апреля опубликован на сайте президента.
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Зеленский внес изменения в указ от 3 мая 2017 года о перечне должностей, замещаемых военнослужащими в государственных органах.
Изменения предполагают, что в период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства должности главы Днепропетровской ОГА, главы, первого заместителя председателя и одного из заместителей председателя Запорожской ОГА могут быть замещены военными, прикомандированными к ним с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава.
- 7 февраля Зеленский назначил новых глав Запорожской и Днепропетровской областных администраций. Запорожскую область возглавил Юрий Малашко, который был исполняющим обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ, а Днепропетровскую – Сергей Лысак, который был начальником управления СБУ в области.
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