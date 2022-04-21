Зеленский: РФ использовала запрещенные вакуумные бомбы, химическое оружие – проверяем

Российские войска применяли в Украине запрещенные вакуумные бомбы, данные об использовании ими химического оружия проверяются. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью BFMTV, полную версию которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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"Что касается вакуумных бомб, запрещенных и подобных. Они их использовали сначала в Харькове и других местах. Там нечего доказывать – там уже все доказано", – сказал он.

Зеленский добавил, что Россия использует разные бомбы, сейчас проверяется информация об использовании армией РФ химического оружия.

"Мы выступаем как люди справедливые и основываемся на фактах. Мы должны взять образцы профессиональными людьми, специалистами. И когда будут доказательства – мы покажем, какое химическое оружие и где они использовали", – сказал Зеленский.

11 апреля полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что армия РФ сбросила с беспилотника в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое привело к легочной недостаточности и другим симптомам у пострадавших. Пострадали трое бойцов.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что с партнерами срочно проверят эту информацию, а любое применение химоружия будет означать эскалацию конфликта. В Пентагоне заявили, что пока не могут подтвердить применение химоружия, но это означало бы эскалацию и прямой вызов НАТО.

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Марк Сировой

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