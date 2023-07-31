Зеленский: Россия больше не способна оккупировать всю Украину, но может к этому вернуться

Россия больше не способна на полную оккупацию Украины, но может попытаться вернуться к этому сценарию после определенного промежутка времени. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo.

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"Все их действия на поле боя свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но глубоко в душе все они уже осознают, что они не способны… Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они [это] сделают", – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, украинцы "что-то такое сделали" как внутри государства, так и снаружи, чтобы стать крепче РФ, и теперь россияне понимают, что полная оккупация невозможна.

"Они с этим могут вернуться, к оккупации Украины? Да. Им нужен для этого выдох – да. Им нужно время, чтобы снова накопить силы – да. Им нужно это время, чтобы, накапливая силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире – да", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для реализации таких замыслов нужно будет, чтобы Украина молчала, а этого не произойдет.

"Украина будет действовать <…> Пока мы живы, мы не дадим им стать такими крепкими, как они были", – заверил Зеленский.

На минувшей неделе Россия потеряла шесть батальонов солдат, батальон танков, шесть артдивизионов. Общие потери РФ от 24 февраля 2022 года составили около 246 190 оккупантов убитыми.

Зеленский убежден, что Украину не постигнет судьба Сирии, потому что российский диктатор Владимир Путин не проживет ни 30 лет, ни даже 10.

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