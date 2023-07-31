Зеленский: Россия больше не способна оккупировать всю Украину, но может к этому вернуться
Россия больше не способна на полную оккупацию Украины, но может попытаться вернуться к этому сценарию после определенного промежутка времени. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo.
"Все их действия на поле боя свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но глубоко в душе все они уже осознают, что они не способны… Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они [это] сделают", – сказал Зеленский.
Однако, по его словам, украинцы "что-то такое сделали" как внутри государства, так и снаружи, чтобы стать крепче РФ, и теперь россияне понимают, что полная оккупация невозможна.
"Они с этим могут вернуться, к оккупации Украины? Да. Им нужен для этого выдох – да. Им нужно время, чтобы снова накопить силы – да. Им нужно это время, чтобы, накапливая силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире – да", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для реализации таких замыслов нужно будет, чтобы Украина молчала, а этого не произойдет.
"Украина будет действовать <…> Пока мы живы, мы не дадим им стать такими крепкими, как они были", – заверил Зеленский.
- На минувшей неделе Россия потеряла шесть батальонов солдат, батальон танков, шесть артдивизионов. Общие потери РФ от 24 февраля 2022 года составили около 246 190 оккупантов убитыми.
- Зеленский убежден, что Украину не постигнет судьба Сирии, потому что российский диктатор Владимир Путин не проживет ни 30 лет, ни даже 10.
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