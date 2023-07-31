Зеленський: Росія більше не спроможна окупувати всю Україну, але може до цього повернутись

Росія більше не здатна на повну окупацію України, але може спробувати повернутись до цього сценарію після певного проміжку часу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

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"Всі їхні дії на полі бою свідчать про те, що на сьогодні Росія не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас. Їхні бажання ті самі, але глибоко в душі всі вони вже усвідомлюють, що вони не спроможні… Вони були спроможні на початку цієї війни. Їм здавалось, що вони [це] зроблять", – сказав Зеленський.

Однак, за його словами, українці "щось таке зробили" як всередині держави, так і зовні, щоб стати міцнішими за РФ, і тепер росіяни розуміють, що повна окупація неможлива.

"Вони з цим можуть повернутись, до окупації України? Так. Їм потрібен для цього видих – так. Їм потрібен час, щоб знову накопичити сили – так. Їм потрібен цей час, щоб, накопичуючи сили, зняти санкції та отримати політичну підтримку хоч десь у світі – так", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що для втілення таких задумів треба буде, щоб Україна мовчала, а цього не станеться.

"Україна буде діяти <…> Поки ми живі, ми не дамо їм стати такими міцними, як вони були", – запевнив Зеленський.

Минулого тижня Росія втратила шість батальйонів солдатів, батальйон танків, шість артдивізіонів. Загальні втрати РФ від 24 лютого 2022 року склали близько 246 190 окупантів вбитими.

Зеленський переконаний, що Україну не спіткає доля Сирії, тому що російський диктатор Володимир Путін не проживе ані 30 років, ані навіть 10.

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