ЗСУ знищили 490 окупантів, 21 артсистему та шість танків росіян – Генштаб

За добу було ліквідовано 490 російських окупантів, 21 артилерійську систему, 10 бронемашин та 6 танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 31 липня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 246 190 (+490);

‒ танків ‒ 4211 (+6);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10);

‒ артилерійських систем – 4816 (+21);

‒ РСЗВ – 699 (+1);

‒ засобів ППО ‒ 460 (+1);

‒ літаків – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 311 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6);

‒ крилатих ракет ‒ 1347 (+0);

‒ кораблів катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17);

‒ спеціальної техніки ‒ 715 (+4).

Увечері 30 липня окупанти завдали ударів касетними снарядами по Костянтинівці на Донеччині, поранено троє місцевих мешканців.

Близько опівночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували. В обласній прокуратурі повідомили, що удар був здійснений ракетами С-300.

31 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки на Куп'янському напрямку східніше Берестового.

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