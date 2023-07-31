ЗСУ знищили 490 окупантів, 21 артсистему та шість танків росіян – Генштаб
За добу було ліквідовано 490 російських окупантів, 21 артилерійську систему, 10 бронемашин та 6 танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Загальні бойові втрати росіян на 31 липня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 246 190 (+490);
‒ танків ‒ 4211 (+6);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10);
‒ артилерійських систем – 4816 (+21);
‒ РСЗВ – 699 (+1);
‒ засобів ППО ‒ 460 (+1);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 311 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6);
‒ крилатих ракет ‒ 1347 (+0);
‒ кораблів катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17);
‒ спеціальної техніки ‒ 715 (+4).
- Увечері 30 липня окупанти завдали ударів касетними снарядами по Костянтинівці на Донеччині, поранено троє місцевих мешканців.
- Близько опівночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували. В обласній прокуратурі повідомили, що удар був здійснений ракетами С-300.
- 31 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки на Куп'янському напрямку східніше Берестового.
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