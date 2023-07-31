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ЗСУ знищили 490 окупантів, 21 артсистему та шість танків росіян – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 08:12
ЗСУ знищили 490 окупантів, 21 артсистему та шість танків росіян – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу було ліквідовано 490 російських окупантів, 21 артилерійську систему, 10 бронемашин та 6 танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 31 липня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 246 190 (+490);

‒ танків ‒ 4211 (+6);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10);

‒ артилерійських систем – 4816 (+21);

‒ РСЗВ – 699 (+1);

‒ засобів ППО ‒ 460 (+1);

‒ літаків  – 315 (+0);

‒ гелікоптерів – 311 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6);

‒ крилатих ракет ‒ 1347 (+0);

‒ кораблів катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17);

‒ спеціальної техніки ‒ 715 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ
  • Увечері 30 липня окупанти завдали ударів касетними снарядами по Костянтинівці на Донеччині, поранено троє місцевих мешканців.
  • Близько опівночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували. В обласній прокуратурі повідомили, що удар був здійснений ракетами С-300.
  • 31 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки на Куп'янському напрямку східніше Берестового.

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Артем Джеріпа
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