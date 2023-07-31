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ЗСУ відбили атаки під Куп'янськом, закріплюються на досягнутих рубежах на півдні – мапа

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 07:12
ЗСУ відбили атаки під Куп'янськом, закріплюються на досягнутих рубежах на півдні – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати російських загарбників на сході та продовжують власний наступ на півдні. За добу відбулось понад 20 боєзіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники стійко тримають оборону та успішно відбили атаки росіян східніше Берестового на Харківщині.

Берестове на мапі deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районах Мар’їнки та Побєди.

Мар'їнка та Побєда на мапі deepstate

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Сили оборони продовжують вести власну наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Мелітополь та Бердянськ на мапі deepstate

ЗА добу авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Українські захисники знищили чотири дрони-камікадзе росіян типу Shahed-136 та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилеристи впродовж доби уразили зенітно-ракетний комплекс окупантів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу загарбників.

За минулу добу росіяни завдали чотири ракетні, 42 авіаційних удари та здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

  • Близько опівночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували. В обласній прокуратурі повідомили, що удар був здійснений ракетами С-300.
  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • 30 липня у Генштабі повідомили, що РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136.

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Артем Джеріпа
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війнаГенштабоборонанаступ ЗСУ
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