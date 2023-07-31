ВСУ отразили атаки под Купянском, закрепляются на достигнутых рубежах на юге – карта

Силы обороны продолжают сдерживать российских захватчиков на востоке и продолжают собственное наступление на юге. За сутки произошло более 20 боестолкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону и успешно отразили атаки россиян восточнее Берестового в Харьковской области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районах Марьинки и Победы.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают вести свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

За сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Украинские защитники уничтожили четыре дрона-камикадзе россиян типа Shahed-136 и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллеристы в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс оккупантов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава захватчиков.

За минувшие сутки россияне нанесли четыре ракетных, 42 авиационных удара и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Около полуночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили. В областной прокуратуре сообщили, что удар был совершен ракетами С-300.

В центре Москвы утром 30 июля раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

30 июля в Генштабе сообщили, что РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136.

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