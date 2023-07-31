UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отразили атаки под Купянском, закрепляются на достигнутых рубежах на юге – карта

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 07:12
ВСУ отразили атаки под Купянском, закрепляются на достигнутых рубежах на юге – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают сдерживать российских захватчиков на востоке и продолжают собственное наступление на юге. За сутки произошло более 20 боестолкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону и успешно отразили атаки россиян восточнее Берестового в Харьковской области.

Берестовое на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районах Марьинки и Победы.

Марьинка и Победа на карте deepstate

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают вести свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Мелитополь и Бердянск на карте deepstate

За сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Украинские защитники уничтожили четыре дрона-камикадзе россиян типа Shahed-136 и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллеристы в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс оккупантов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава захватчиков.

За минувшие сутки россияне нанесли четыре ракетных, 42 авиационных удара и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

  • Около полуночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили. В областной прокуратуре сообщили, что удар был совершен ракетами С-300.
  • В центре Москвы утром 30 июля раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.
  • 30 июля в Генштабе сообщили, что РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136.

Смотрите также: Момент прилета по центру Таганрога – видео с авторегистратора

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаоборонагенштабкупянскнаступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 