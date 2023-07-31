ВСУ уничтожили 490 оккупантов, 21 артсистему и шесть танков россиян – Генштаб
За сутки были ликвидированы 490 российских оккупантов, 21 артиллерийская система, 10 бронемашин и 6 танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Общие боевые потери россиян на 31 июля ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 246 190 (+490);
‒ танков ‒ 4211 (+6);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8188 (+10);
‒ артиллерийских систем – 4816 (+21);
‒ РСЗО – 699 (+1);
‒ средств ПВО ‒ 460 (+1);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 311 (+0) ;
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6) ;
‒ крылатых ракет ‒ 1347 (+0) ;
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ;
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17) ;
‒ специальной техники ‒ 715 (+4).
- Вечером 30 июля оккупанты нанесли удары кассетными снарядами по Константиновке Донецкой области, ранены трое местных жителей.
- Около полуночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили. В областной прокуратуре сообщили, что удар был совершен ракетами С-300.
- 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки на Купянском направлении восточнее Берестового.
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