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ВСУ уничтожили 490 оккупантов, 21 артсистему и шесть танков россиян – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 08:12
ВСУ уничтожили 490 оккупантов, 21 артсистему и шесть танков россиян – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки были ликвидированы 490 российских оккупантов, 21 артиллерийская система, 10 бронемашин и 6 танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 31 июля ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 246 190 (+490);

‒ танков ‒ 4211 (+6);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8188 (+10);

‒ артиллерийских систем – 4816 (+21);

‒ РСЗО – 699 (+1);

‒ средств ПВО ‒ 460 (+1);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 311 (+0) ;

‒ БпЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6) ;

‒ крылатых ракет ‒ 1347 (+0) ;

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ;

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17) ;

‒ специальной техники ‒ 715 (+4).

Фото: Генштаб ВСУ
  • Вечером 30 июля оккупанты нанесли удары кассетными снарядами по Константиновке Донецкой области, ранены трое местных жителей.
  • Около полуночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили. В областной прокуратуре сообщили, что удар был совершен ракетами С-300.
  • 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки на Купянском направлении восточнее Берестового.

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Артём Джерипа
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