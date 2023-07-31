ВСУ уничтожили 490 оккупантов, 21 артсистему и шесть танков россиян – Генштаб

За сутки были ликвидированы 490 российских оккупантов, 21 артиллерийская система, 10 бронемашин и 6 танков захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 31 июля ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 246 190 (+490);

‒ танков ‒ 4211 (+6);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8188 (+10);

‒ артиллерийских систем – 4816 (+21);

‒ РСЗО – 699 (+1);

‒ средств ПВО ‒ 460 (+1);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 311 (+0) ;

‒ БпЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6) ;

‒ крылатых ракет ‒ 1347 (+0) ;

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ;

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17) ;

‒ специальной техники ‒ 715 (+4).

Вечером 30 июля оккупанты нанесли удары кассетными снарядами по Константиновке Донецкой области, ранены трое местных жителей.

Около полуночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили. В областной прокуратуре сообщили, что удар был совершен ракетами С-300.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки на Купянском направлении восточнее Берестового.

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