Зеленский: Россия уже не так сильна. Они понимают, что проиграют — это вопрос времени
09.06.2023, 12:04
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты понимают неизбежность своего поражения в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.
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По его словам, Россия уже не так сильна и стала слабее сегодня.
"Мы видим и ощущаем это в информационном поле. Они понимают, что проиграют в этой битве, это вопрос времени", — сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что поэтому враг замедляет процесс деоккупации украинских территорий теми или иными шагами, например подрывом Каховской гидроэлектростанции.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.
- Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов – аудио.
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