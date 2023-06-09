Зеленский: Россия уже не так сильна. Они понимают, что проиграют — это вопрос времени

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты понимают неизбежность своего поражения в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

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По его словам, Россия уже не так сильна и стала слабее сегодня.

"Мы видим и ощущаем это в информационном поле. Они понимают, что проиграют в этой битве, это вопрос времени", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что поэтому враг замедляет процесс деоккупации украинских территорий теми или иными шагами, например подрывом Каховской гидроэлектростанции.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.

Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов – аудио.

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