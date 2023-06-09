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Зеленский: Россия уже не так сильна. Они понимают, что проиграют — это вопрос времени

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 12:04
Зеленский: Россия уже не так сильна. Они понимают, что проиграют — это вопрос времени - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты понимают неизбежность своего поражения в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Россия уже не так сильна и стала слабее сегодня. 

"Мы видим и ощущаем это в информационном поле. Они понимают, что проиграют в этой битве, это вопрос времени", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что поэтому враг замедляет процесс деоккупации украинских территорий теми или иными шагами, например подрывом Каховской гидроэлектростанции. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийРоссиявойнакаховская гэс
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