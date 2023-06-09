Зеленський: Росія вже не така сильна. Вони розуміють, що програють — це лише питання часу

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти розуміють неминучість своєї поразки у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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За його словами, Росія вже не така сильна і стала слабшою на сьогодні.

"Ми бачимо і відчуваємо це в інформаційному полі. Вони розуміють, що програють у цій битві, це питання часу", — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що тому ворог уповільнює процес деокупації українських територій тими чи іншими кроками, на зразок підриву Каховської гідроелектростанції.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

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