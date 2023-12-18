Зеленский: С первых чисел января начнем направлять год в интересах поддержки Украины

Зеленский говорит, что есть "конкретные договоренности и конкретный график" действий по разным направлениям

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел совещания по работе власти зимой в международной и внутренней политике и анонсировал действия по разным направлениям. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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"Провел сегодня несколько совещаний по нашей работе этой зимой – и международной, и некоторых аспектов внутренней. Уже видим, как с первых чисел января начнем направлять новый год в интересах защиты международного права, в интересах дальнейшей поддержки Украины в этой войне", – сказал президент.

По словам Зеленского, есть "конкретные договоренности и конкретный график" действий по разным направлениям.

"Этот год показал, что возможности двусторонних программ долгосрочной поддержки – и не только от наиболее сильных государств мира – являются тем инструментом, который не только эффективно помогает, но и дает четкий сигнал всем в мире – сигнал уверенной поддержки Украины", – пояснил он.

Президент анонсировал дальнейшую работу по таким программам и поблагодарил каждое государство и лидера, которые приняли соответствующие форматы работы.

20 октября 2023 г. президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд. из них предусматриваются для Украины.

По данным Politico, Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

У Министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного в Украину, до 30 декабря, если Конгресс не одобрит новое финансирование, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона.

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