Зеленський: З перших чисел січня почнемо спрямовувати рік в інтересах підтримки України

Зеленський каже, що є "конкретні домовленості та конкретний графік" дій на різних напрямках

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів наради щодо роботи влади взимку у міжнародній та внутрішній політиці й анонсував дії на різних напрямках. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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"Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої роботи цієї зими – і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої. Вже бачимо, як із перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України в цій війні", – сказав президент.

За словами Зеленського, є "конкретні домовленості та конкретний графік" дій на різних напрямках.

"Цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки – і не лише від найбільш сильних держав світу – є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім у світі – сигнал впевненої підтримки України", – пояснив він.

Президент анонсував подальшу роботу щодо таких програм і подякував кожній державі та лідеру, які прийняли відповідні формати роботи.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

За даними Politico, Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації Байдена на кошти для ЗСУ.

У Міністерства оборони США закінчаться гроші на заміну зброї, відправленої в Україну, до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування, пише Bloomberg з посиланням на лист контролера Пентагону.

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