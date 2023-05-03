Зеленский сдержанно высказался о доверии между странами после утечки из Пентагона – WP

Президент Владимир Зеленский сдержанно ответил на вопрос о том, ослабело ли доверие между странами-союзницами после утечки секретных документов Пентагона. Об этом Зеленского спросили журналисты Washington Post.

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На вопрос, не привело ли это к ослаблению доверия между странами, Зеленский ответил: "Я не могу рисковать нашим государством".

Он отметил, что это "однозначно плохая история".

Президент указал, что демонстрация своих личных чувств не стоит потенциального вреда, который это может нанести военной поддержке США Украины.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски, – добавил Зеленский. – Если бы это была моя война против Путина и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность".

6 апреля 2023 года NYT написала об утечке якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается контрнаступления Украины.

В Киеве заявили, что "реальных планов это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".

В США же предположили, что часть из них сфальсифицирована Россией.

Однако 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу, а NYT рассказала о задержании нацгвардейца ВВС США Джека Тейшейры.

Тейшейру подозревают в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся нацобороны, и несанкционированном удалении секретной информации.

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Наталія Медведєва

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