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Зеленский сказал, что Путин устроил атаку на Кремль, но это не сработало: Сами не поверили

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 11:13
Зеленский сказал, что Путин устроил атаку на Кремль, но это не сработало: Сами не поверили - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне сами устроили взрыв беспилотника над Кремлем в ночь на 3 мая, чтобы найти предлог для дальнейших атак на Украину. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, инцидент в Москве мог быть операцией под ложным флагом со стороны РФ, чтобы использовать это как предлог для ударов по Украине. 

"Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что это не сработало даже для российского населения. 

"Даже их собственные пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень, очень искусственно", — резюмировал он.

  • 3 мая 2023 года у Путина заявили, что якобы два беспилотника атаковали резиденцию диктатора в Кремле, горела крыша Сенатского дворца. Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.
  • В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил "атаку" на Кремль, сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ.
  • Спикер Кремля Песков обвинил США во взрывах над Кремлем. В Белом доме назвали это смехотворным.

Читайте также: Резников об "атаке" на Кремль: Если хотят обвинить, то могут обвинить себя

Дмитрий Гриниченко
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