Зеленский сменил состав комиссии по помилованию

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав комиссии при президенте по вопросам помилования. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

Главой комиссии назначен руководитель аппарата ОП Алексей Днепров.

Замглавы комиссии стал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Еще одним заместителем назначен замруководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград, руководитель управления по вопросам помилования ОП Иван Пуховец.

Членами комиссии стали исполнительный директор общественной организации Экспертный центр по правам человека Юрий Белоусов; - начальник администрации государственной уголовно-исполнительной службы Александр Крикушенко; замминистра юстиции Иван Лищина; главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства Александр Марченко (секретарь комиссии); глава правления Международной общественной организации Международное общество прав человека - Украинская секция Андрей Сухоруков.

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