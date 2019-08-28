Зеленский соберет депутатов от Слуги народа сегодня

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский на сегодня запланировал встречу с новоизбранными депутатами от партии Слуга народа. Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

"Да, в 16.00 у нас будет встреча (с президентом – ред.)", - подтвердил информацию политик.

Сам Стефанчук отметил, что планирует принять участие во встрече, однако покинет ее в 16.45 из-за заседания подготовительной депутатской группы, которое начнется в 17:00.

Ранее социологи узнали, чего украинцы ждут от Зеленского в первую очередь.

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