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Зеленский соберет депутатов от Слуги народа сегодня

Зеленский соберет депутатов от Слуги народа сегодня - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 15:03

Встреча запланирована на 16:00

Президент Владимир Зеленский на сегодня запланировал встречу с новоизбранными депутатами от партии Слуга народа. Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

"Да, в 16.00 у нас будет встреча (с президентом – ред.)", - подтвердил информацию политик.

Сам Стефанчук отметил, что планирует принять участие во встрече, однако покинет ее в 16.45 из-за заседания подготовительной депутатской группы, которое начнется в 17:00.

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