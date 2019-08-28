180 обещаний за 100 дней. Что успел выполнить Зеленский – видео

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Аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них только восемь

Портал Слово и Дело проанализировал все обещания президента Владимира Зеленского, сделанные во время предвыборной гонки и в первые 100 дней правления. Об этом сообщает Настоящее время.

Всего аналитики насчитали около 180 обещаний, однако выполнены из них пока только восемь.

"Речь идет о восьми обещаниях выполненных, о девяти обещаниях невыполненных. В целом, учитывая обещания так называемые "в процессе выполнения", у него 180 обещаний на сегодняшний день", - рассказала руководитель проекта Слово и Дело Екатерина Питенина.

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По ее словам, это очень много – в два раза больше, чем это было у пятого президента Петра Порошенко.

"Это очень много. Включая предвыборные, программные и поточные, текущие обещания. По сравнению с президентом Порошенко – это в два раза больше", - сказала она.

Инфографика: Слово и Дело

Инфографика: Слово и Дело

Пока, по словам Питениной, пока Зеленский выполнил "неинтересные для широких масс" обещания.

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"Если мы говорим о тех обещаниях, которым мы уже присвоили статус "выполнено" или "не выполнено", то это такие неинтересные массовому зрителю обещания: например, "назначить нового главу СБУ в области" или "выделить квартиру семье погибшего шахтера". Если говорить о невыполненных. Например, что первый законопроект будет посвящен народовластию. Пока такого законопроекта Зеленский не вносил", - рассказала о результатах анализа эксперт.

Питенина также не считает, что Зеленский не мог выполнить обещания из-за старого состава Верховной Рады, поскольку у него "много обещаний, которые не зависят от парламента в большей степени и являются долгосрочными".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, президент, видео, обещания, 100 дней
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