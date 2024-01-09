Зеленский собрал важную Ставку: разбирали расходы дронов и снарядов на фронте

Также обсуждались следующие шаги Украины для усиления ПВО и защиты городов от российских атак с воздуха

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он назвал эту Ставку "важной" и подчеркнул, что в ней очно участвовали командующие основных направлений и операций.

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"Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что на заседании систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство – в частности, открытие новых линий.

"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – заявил он.

Также обсуждалась тема противовоздушной обороны.

"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", – отметил Зеленский.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Насчет производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

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