Зеленский собрал важную Ставку: разбирали расходы дронов и снарядов на фронте
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он назвал эту Ставку "важной" и подчеркнул, что в ней очно участвовали командующие основных направлений и операций.
"Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями", – сообщил президент.
Зеленский отметил, что на заседании систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство – в частности, открытие новых линий.
"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – заявил он.
Также обсуждалась тема противовоздушной обороны.
"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", – отметил Зеленский.
- На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Насчет производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".
- 6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.
Читайте также: Федоров о скепсисе насчет планов на 1 млн дронов для ВСУ: Думаю, FPV будет больше