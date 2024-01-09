Зеленський зібрав важливу Ставку: розбирали витрати дронів і снарядів на фронті

Також обговорювались наступні кроки України для посилення ППО і захисту міст від російських атак з повітря

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він назвав цю Ставку "важливою" і наголосив, що в ній очно брали участь командувачі основних напрямків та операцій.

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"Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами", – повідомив президент.

Зеленський зазначив, що на засіданні систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво – зокрема, відкриття нових ліній.

"Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", – заявив він.

Також обговорювали тему протиповітряної оборони.

"Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", – зазначив Зеленський.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

6 січня Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

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