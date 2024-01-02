Зеленский: Только в районе Киева ПВО сбила почти 60 российских ракет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что силы противовоздушной обороны сбили почти 60 ракет в районе Киева во время массированного удара россиян утром 2 января. Об этом он сказал в свежем обращении.

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По его словам, россияне запустили по Украине почти 100 ракет разных типов, как минимум 70 были сбиты.

Он отметил, что специалисты ликвидируют последствия, все пострадавшие получают помощь.

Глава государства поблагодарил воинов Воздушных сил за боевую работу, а также спасателей, врачей и полицейских.

"И благодарю всех в мире, кто помогает. Patriot, IRIS-T, NASAMS – каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую отнятую жизнь Россия будет отвечать", — заявил Зеленский.

Утром 2 января российские оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову.

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал", в городе начались перебои со светом и водой.

В результате массированной ракетной атаки в Киеве в Соломенском районе умерла пожилая женщина.

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