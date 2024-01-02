Зеленський: Тільки в районі Києва ППО збила майже 60 російських ракет

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили протиповітряної оборони збили майже 60 ракет у районі Києва під час масованого удару росіян уранці 2 січня. Про це він сказав у свіжому зверненні.

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За його словами, росіяни запустили Україною майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 були збиті.

Він зазначив, що фахівці ліквідують наслідки, усі постраждалі отримують допомогу.

Глава держави подякував воїнам Повітряних сил за бойову роботу, а також рятувальникам, лікарям та поліцейським.

"І дякую всім у світі, хто допомагає. Patriot, IRIS-T, NASAMS – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне відібране життя Росія відповідатиме", – заявив Зеленський.

Уранці 2 січня російські окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову.

Також вибухи лунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал", у місті почалися перебої зі світлом та водою.

Унаслідок масованої ракетної атаки в Києві в Солом'янському районі померла жінка похилого віку.

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