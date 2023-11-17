Зеленский: У РФ не сильно больше ракет, чем раньше. Иначе уже начали бы бомбить энергетику
17.11.2023, 10:36
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала бы удары по украинской энергетике, если бы у нее было больше ракет, чем в 2022 году. Об этом он сообщил западным журналистам, цитирует его 20 minutes со ссылкой на AFP.
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По его словам, россияне накапливают ракеты для зимних атак на украинскую энергетику.
"Я думаю, что они накапливают запасы, но у них не намного больше ракет, чем раньше. В противном случае они бы уже начали бомбить", — сказал Зеленский.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты накопили более 800 ракет всех типов для ударов по критической инфраструктуре.
С сентября 2022 по март 2023 года враг применил более 1000 только крылатых ракет и свыше 1000 дронов-камикадзе.
- Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп.
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