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Зеленский: У РФ не сильно больше ракет, чем раньше. Иначе уже начали бы бомбить энергетику

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 10:36
Зеленский: У РФ не сильно больше ракет, чем раньше. Иначе уже начали бы бомбить энергетику - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала бы удары по украинской энергетике, если бы у нее было больше ракет, чем в 2022 году. Об этом он сообщил западным журналистам, цитирует его 20 minutes со ссылкой на AFP.

По его словам, россияне накапливают ракеты для зимних атак на украинскую энергетику. 

"Я думаю, что они накапливают запасы, но у них не намного больше ракет, чем раньше. В противном случае они бы уже начали бомбить", — сказал Зеленский.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты накопили более 800 ракет всех типов для ударов по критической инфраструктуре.

С сентября 2022 по март 2023 года враг применил более 1000 только крылатых ракет и свыше 1000 дронов-камикадзе.

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Дмитрий Гриниченко
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ракетные ударыВладимир Зеленскийвойнаэнергетикаобстрелыкритическая инфраструктура
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