RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: У РФ не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше вже почали б бомбардувати енергетику

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 10:36
Зеленський: У РФ не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше вже почали б бомбардувати енергетику - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала б удари по українській енергетиці, якби вона мала більше ракет, ніж у 2022 році. Про це він повідомив західним журналістам, цитує його 20 minutes з посиланням на AFP.

За його словами, росіяни накопичують ракети для зимових атак на українську енергетику.

"Я думаю, що вони накопичують запаси, але у них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше вони б уже почали бомбардувати", – сказав Зеленський.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що окупанти накопичили понад 800 ракет усіх типів для ударів по критичній інфраструктурі.

З вересня 2022 до березня 2023 року ворог застосував понад 1000 тільки крилатих ракет і більш ніж 1000 дронів-камікадзе.

Читайте також: У Буданова запевняють, що Росії буде складніше влаштувати масштабний блекаут цієї зими

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнаобстрілиенергетикаракетні ударикритична інфраструктура
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 