Зеленський: У РФ не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше вже почали б бомбардувати енергетику

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала б удари по українській енергетиці, якби вона мала більше ракет, ніж у 2022 році. Про це він повідомив західним журналістам, цитує його 20 minutes з посиланням на AFP.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, росіяни накопичують ракети для зимових атак на українську енергетику.

"Я думаю, що вони накопичують запаси, але у них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше вони б уже почали бомбардувати", – сказав Зеленський.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що окупанти накопичили понад 800 ракет усіх типів для ударів по критичній інфраструктурі.

З вересня 2022 до березня 2023 року ворог застосував понад 1000 тільки крилатих ракет і більш ніж 1000 дронів-камікадзе.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

США думають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп.

Читайте також: У Буданова запевняють, що Росії буде складніше влаштувати масштабний блекаут цієї зими

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.