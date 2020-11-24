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Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета и назначил исполняющего обязанности

24.11.2020, 22:09
Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета и назначил исполняющего обязанности - Фото
Роман Примуш (Скриншот видео МТРК МІСТО/Youtube)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Дмитрия Габинета с должности председателя Хмельницкой областной госадминистрации. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

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Как отмечается, Габинет уволен в соответствии с поданным им заявлением.

Исполняющим обязанности главы Хмельницкой ОГА стал бывший первый заместитель Роман Примуш.

Примуш родился в 1985 году, окончил Хмельницкий университет управления и права.

С 2010 до 2019 года работал в Хмельницком областном территориальном отделении Антимонопольного комитета.

С января 2020-го – первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА.

  • 22 ноября 2019 года Дмитрий Габинет стал председателем Хмельницкой обладминистрации.
  • 19 июня 2020-го Габинет был среди оштрафованных за нарушение правил карантина сопровождавших Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком.
Наталия Медведева
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