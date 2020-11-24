Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета и назначил исполняющего обязанности
24.11.2020, 22:09
Роман Примуш (Скриншот видео МТРК МІСТО/Youtube)
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Дмитрия Габинета с должности председателя Хмельницкой областной госадминистрации. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
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Как отмечается, Габинет уволен в соответствии с поданным им заявлением.
Исполняющим обязанности главы Хмельницкой ОГА стал бывший первый заместитель Роман Примуш.
Примуш родился в 1985 году, окончил Хмельницкий университет управления и права.
С 2010 до 2019 года работал в Хмельницком областном территориальном отделении Антимонопольного комитета.
С января 2020-го – первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА.
- 22 ноября 2019 года Дмитрий Габинет стал председателем Хмельницкой обладминистрации.
- 19 июня 2020-го Габинет был среди оштрафованных за нарушение правил карантина сопровождавших Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком.
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