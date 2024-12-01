Зеленский уволил посла в Нидерландах Карасевича. Ему уже нашли новое место

Александр Карасевич занимал должность посла в Нидерландах с 2023 года

Александр Карасевич (Фото: Facebook)

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Нидерландах Александра Карасевича. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

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"Уволить Карасевича Александра Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в тексте решения за 29 ноября.

Кабинет Министров принял распоряжение о назначении Карасевича государственным секретарем Министерства иностранных дел. Пост посла в Нидерландах занимал с 2023 года.

В тот же день Зеленский провел ряд назначений: заместителем руководителя Офиса президента он избрал полковника Павла Палису, Михаила Драпатого – новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, а Олега Апостола – заместителем главнокомандующего.

29 ноября 2024 года президент постановил ввести в персональный состав Ставки назначенного 15 ноября главу Госспецсвязи Александра Потия.