Зеленський звільнив посла у Нідерландах Карасевича. Йому вже знайшли нове місце

Олександр Карасевич обіймав посаду посла у Нідерландах з 2023 року

Олександр Карасевич (Фото: Facebook)

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Нідерландах Олександра Карасевича. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

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"Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", – йдеться у тексті рішення за 29 листопада.

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення Карасевича державним секретарем Міністерства закордонних справ. Посаду посла у Нідерландах той обіймав з 2023 року.

Того ж дня Зеленський провів низку призначень: заступником керівника Офісу президента він обрав полковника Павла Палісу, Михайла Драпатого – новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.

29 листопада 2024 року президент постановив увести до персонального складу Ставки призначеного 15 листопада главу Держспецзв'язку Олександра Потія.