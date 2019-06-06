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06.06.2019, 13:07

Зеленский уволил в запас генерала СБУ Маликова

Зеленский уволил в запас генерала СБУ Маликова - Фото
Виталий Маликов (скриншот)

После развала СССР до 2005 года Маликов работал в МВД, а с мая 2014-го - в Антитеррористическом центре СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас первого замглавы Службы безопасности Украины - генерал-полковника Виталия Маликова. Соответствующий указ №352/2019 размещен на сайте главы государства.

"Уволить <...> в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - уточняется в тексте указа.

Зеленский уволил Маликова из СБУ еще 31 мая.

Летом 2015-го его указом пятого президента Петра Порошенко повысили в зампреды Василия Грицака и назначили руководителем АТЦ СБУ.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга и экс-главу партии Слуга народа Ивана Баканова в СБУ. Сейчас голосов для назначения его главой СБУ в парламенте у Зеленского нет. 31 мая Зеленский уволил также начальника главка СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, а 3 июня - замглавы СБУ Виктора Кононенко.

Позднее Баканов анонсировал увольнение трех топ-чиновников СБУ, не называя их имен.

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Теги: увольнение, сбу, виталий маликов
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