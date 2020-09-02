Зеленский в день Одессы выложил видео с Филимоновым: тот пойдет в мэры от Слуги народа

На видео не говорят, что юморист – кандидат от Слуги народа в мэры, но появление вместе на следующий день после партийного съезда симптоматично

Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях ролик с юмористом Олегом Филимоновым, который ранее заявил, что идет в мэры Одессы от правящей партии Слуга народа. Видео снято где-то на природе, в кадре виден дым.

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"Цього року я не зможу бути (в Одесі, - ред.) 2 вересня... Но я знаю, что будет Олег, точно", – перешел Зеленский на русский язык, добавив, что "мы хотим менять Одессу".

СПРАВКА. Филимонов - заслуженный и народный артист Украины, участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий юмористических передач "Джентльмен-шоу" и "Камера смеха". Доктор филологических наук.

В комментарии изданию Гордон юморист ранее рассказал, что вторжение России в Украину "воспринял как удар обухом по голове", и после этого принципиально отказался от выступлений в РФ. По его словам, практически ни с кем из коллег там он не общается, за исключением сатирика Михаила Жванецкого и актеров театра "Квартет И".

Местные выборы в стране запланированы на 25 октября.

В июне опрос группы Рейтинг показал, что за действующего мэра Одессы Труханова в первом туре готовы проголосовать 48,7%.

26 августа Слуга народа выдвинула в мэры Днепра главврача областной больницы Сергея Рыженко.

Евгений Пилипенко

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