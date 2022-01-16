Зеленский в День памяти "киборгов": Дух людей крепче перекрытий Донецкого аэропорта

Сегодня, 16 января, в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта. Президент Владимир Зеленский написал в Facebook пост по этому поводу.

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"День памяти защитников Донецкого аэропорта День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что. День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа", – написал президент.

По его словам, киборги своим бесстрашием и несокрушимостью показали – за свою землю нужно бороться до конца.

Донецкий аэропорт – место, где происходили одни из самых ожесточенных боев за время российско-украинской войны на Донбассе.

Защитники Украины держали оборону 242 дня – с 26 мая 2014-го по 22 января 2015-го. За стойкость и мужество их прозвали "киборгами". По официальным данным, в ДАПе погибли более 200 военных, отмечает Институт нацпамяти.

В 2021 году Зеленский заявил, что героическая оборона ДАПа "окончательно сломала планы России по захвату Украины".

Посмотрите фильм 2015 года от студии Babylon '13 – "Три дня в аэропорту Донецка".

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Марк Сировой

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