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Зеленский в День памяти "киборгов": Дух людей крепче перекрытий Донецкого аэропорта

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 13:23
Зеленский в День памяти
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 16 января, в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта. Президент Владимир Зеленский написал в Facebook пост по этому поводу.

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"День памяти защитников Донецкого аэропорта День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что. День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа", – написал президент.

По его словам, киборги своим бесстрашием и несокрушимостью показали – за свою землю нужно бороться до конца.

Донецкий аэропорт – место, где происходили одни из самых ожесточенных боев за время российско-украинской войны на Донбассе.

Защитники Украины держали оборону 242 дня – с 26 мая 2014-го по 22 января 2015-го. За стойкость и мужество их прозвали "киборгами". По официальным данным, в ДАПе погибли более 200 военных, отмечает Институт нацпамяти.

Зеленский в День памяти "киборгов": Дух людей крепче перекрытий Донецкого аэропорта

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Марк Сировой
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война Донбасс аэропорт Донецк дап киборги Владимир Зеленский
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