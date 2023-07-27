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Зеленский в Днепре. Провел Ставку о наступлении, доклад Залужного. Приоритет — боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 10:14
Зеленский в Днепре. Провел Ставку о наступлении, доклад Залужного. Приоритет — боеприпасы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский приехал в Днепр и провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, заседание касалось зоны ответственности группировки "Таврия" — речь шла о ходе обороны и наступления Вооруженных Сил Украины.
Были доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Силами обороны Таврического направления Александра Тарнавского и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Начальник разведки Кирилл Буданов предоставил данные о планах врага. 

Внимание было сосредоточено на обеспечении войск боеприпасами — доклады замминистра обороны Ростислава Замлинского и командующего Силами логистики Олега Гуляка. 

Также был доклад командующего Воздушных сил Николая Олещука о результативности противовоздушной обороны и ее усиления за счет военной помощи союзников. 

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Дмитрий Гриниченко
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