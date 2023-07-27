Зеленский в Днепре. Провел Ставку о наступлении, доклад Залужного. Приоритет — боеприпасы

Президент Владимир Зеленский приехал в Днепр и провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, заседание касалось зоны ответственности группировки "Таврия" — речь шла о ходе обороны и наступления Вооруженных Сил Украины.

Были доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного , командующего Силами обороны Таврического направления Александра Тарнавского и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского

Начальник разведки Кирилл Буданов предоставил данные о планах врага.

Внимание было сосредоточено на обеспечении войск боеприпасами — доклады замминистра обороны Ростислава Замлинского и командующего Силами логистики Олега Гуляка.

Также был доклад командующего Воздушных сил Николая Олещука о результативности противовоздушной обороны и ее усиления за счет военной помощи союзников.

Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.

ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.

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