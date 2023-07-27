Зеленский в Днепре. Провел Ставку о наступлении, доклад Залужного. Приоритет — боеприпасы
27.07.2023, 10:14
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский приехал в Днепр и провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, заседание касалось зоны ответственности группировки "Таврия" — речь шла о ходе обороны и наступления Вооруженных Сил Украины.
Были доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Силами обороны Таврического направления Александра Тарнавского и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Начальник разведки Кирилл Буданов предоставил данные о планах врага.
Внимание было сосредоточено на обеспечении войск боеприпасами — доклады замминистра обороны Ростислава Замлинского и командующего Силами логистики Олега Гуляка.
Также был доклад командующего Воздушных сил Николая Олещука о результативности противовоздушной обороны и ее усиления за счет военной помощи союзников.
- Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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